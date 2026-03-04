TMW Maran: “Monza e Venezia volano, Palermo da Serie A, ma in Serie B niente è scontato"

Ospite delle colonne di TMW all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Rolando Maran, tecnico dalla lunga esperienza in Serie B ha analizzato il turno infrasettimanale del torneo cadetto, in corso fra ieri e questa sera:

“Batosta dell’Avellino? Giocare contro Venezia e Monza non è facile per nessuno. L’Avellino è rimasto in dieci per molto tempo e contro squadre come il Venezia diventa tutto più difficile”.

Vittoria importante anche per il Monza.

“Monza e Venezia corrono, sono due squadre che stanno molto bene. Vincere non è mai facile per nessuno. Guardate il Palermo che ha perso contro un Pescara che si è giocato pienamente la partita. La vittoria di Monza e Venezia decreta lo stato di forma”.

E stasera c’è Palermo-Mantova…

“Il Palermo è un’altra candidata per andare in Serie A. Il campionato è lungo. I rosanero sono superiori al Mantova ma non ci sono partite scontate”.