Spezia, Bonfanti: "Le prestazioni ci sono. Torneremo a vincere, sono sicuro"

Primo gol con la maglia dello Spezia per Giovanni Bonfanti, che blinda il risultato con il Padova sul 2-2 e permette alle Aquile di strappare un punto importante. Al termine della gara, il difensore aquilotto ha commentato così la sfida dell'Euganeo: "Sono molto contento di questo primo gol in maglia bianca, però principalmente sono molto rammaricato per il risultato perché veniamo da un periodo in cui facciamo buone prestazioni senza però riuscire a raccogliere molto. Ora dobbiamo pensare solo alla gara contro il Monza, dove dovremo essere bravi a fare bene davanti ai nostri tifosi.

Fin da quando sono arrivato ho visto una squadra forte e unita, sappiamo che però il campionato è difficile, è tosto, però sono sicuro che torneremo a vincere perché le prestazioni ci sono.

Mi piace spingermi oltre la metà campo avversaria, ovviamente penso prima a difendere, ma mia parte delle mie caratteristiche anche provare a offendere.

Non dobbiamo inventarci nulla per la sfida contro il Monza, dovremo essere noi stessi e cercare di sfruttare al meglio il calore dei nostri tifosi, a maggior ragione contro una squadra forte come il Monza".