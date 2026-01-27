Bari, Cistana: "Longo ci trasmette grande energia. Spero che la vittoria ci dia una scossa"

“Non conoscevo mister Longo, ma dal primo giorno in cui è arrivato al campo ha subito voluto trasmettere tanta energia e ci sta riuscendo. La squadra ha qualità, questo è fuori discussione, ma può essere che nelle altre partite sia mancata un po' di voglia e di cattiveria”. Il difensore Andrea Cistana, arrivato in questo gennaio al Bari dallo Spezia, ha parlato così nel corso della puntata di Tb Sport su Telebari soffermandosi sul tecnico biancorosso: “La vittoria aiuta tantissimo a livello mentale, quando sono arrivato ho trovato un ambiente un po' demoralizzato, ma spero che ora sia arrivata una scossa. La cattiveria che ci chiede il mister può essere utile. Longo mi chiede di marcare a uomo e mi sta piacendo".

Spazio poi al lavoro per limare gli errori commessi nell’ultima gara: “In allenamento abbiamo analizzato gli errori in fase difensiva e poi quello che si poteva far meglio con la palla. Abbiamo analizzato il gol subito, il problema è stato scivolare in ritardo e abbiamo perso l'attimo. - prosegue il centrale come riporta Tuttobari.com - Quando c'è quella situazione di incertezza, si libera l'uomo e hanno avuto spazio per puntare".

Cistana infine parla della scelta di vestire la maglia dei pugliesi: “Quando ho dato l’ok a Di Cesare mi sentivo voluto sia dai due direttori sia da mister Vivarini e mi dispiace che sia stato esonerato, ma il calcio è così. Per la prima volta mi trovo in una piazza del sud, ma sono anche fortunato perché ho trovato diversi compagno che ho avuto a Brescia. Alla prima esperienza con le Rondinelle, c'era anche Di Cesare e mi vedo molto simile a lui come caratteristiche".