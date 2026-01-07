Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, Cistana si presenta: "Arrivo con spirito di rivalsa. Pronto per la Carrarese"

Oggi alle 15:08Serie B
Il primo volto nuovo in casa Bari arrivato in questo mercato di gennaio è quello di Andrea Cistana. Il difensore arrivato in prestito dallo Spezia è stato presentato oggi in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoBari:

"Sono stato già vicino al Bari quest'estate. Diversi miei compagni son venuti dal Brescia. Son contento di essere qua, consapevole della situazione e di quello che c'è da fare. Spero nelle prossime settimane di aiutare la squadra per cercare di capovolgere questa situazione. Sicuramente la piazza affascina, poche piazze possono offrire questo calore".

Nell'ultima esperienza a La Spezia, il difensore biancorosso non ha trovato molto spazio anche a causa dei problemi fisici. Ora però è già a disposizione per il prossimo impegno contro la Carrarese: "A Spezia ho trovato un campo un po' più duro e questo mi ha infiammato il tendine rotuleo del ginocchio. Appena arrivato qua, abbiamo gestito le cose alla grande. Oggi ho fatto completamente allenamento, quindi mi reputo a disposizione per la gara di sabato. Io penso di poter fare tutti e tre i ruoli della difesa. Personalmente quello che preferisco è il braccetto di destra. Mi posso comunque adattare a quello che il mister mi chiede".

L'ex difensore del Brescia è consapevole del valore della squadra e si mostra fiducioso: "Arrivo qui con spirito di rivalsa. Son venuto motivato per cercare di giocare più partite possibili. Spero di aiutare la squadra, questa è la mia mentalità. Sicuramente la rosa è forte per la categoria, sicuramente il fatto di non vincere ti mette con le spalle al muro. Però ho fiducia nei compagni e so che sono tutti di alto livello per la categoria. Quindi conoscendoli, spero si possa uscire da questa situazione".

Sui tanti infortuni, poi, ha spiegato: "Ho fatto l'esordio in Serie A a fine 2019. Da gennaio inizia tutto un po' a cadere. Sia i risultati di squadra sia le mie prestazioni. A febbraio vengo operato alla caviglia, a fine estate vengo operato al ginocchio. Il 2020, che era l'anno della consacrazione, ho giocato neanche cinque partite. Quello sicuramente mi ha rallentato. Purtroppo il calcio è velocissimo, bisogna cercare di essere sempre sul pezzo e non perdere il treno che passa. Però son venuto qua con la mentalità di fare il meglio possibile, in modo tale da poter cercare un riscatto. Voglio tornare quello che ho dimostrato di poter essere. Bari è la piazza migliore per poter far questo".

Nella scelta di venire a Bari, ha giocato un ruolo essenziale la fiducia dimostrata da mister Vivarini e la presenza di tre ex compagni a Brescia: "Con Vivarini e Di Cesare c'è stata una chiacchierata prima di venire a Bari. Sicuramente ha influito tanto perché quando ti senti apprezzato dallo staff tecnico e dalla dirigenza, fa piacere. Col mister abbiamo parlato delle cose di campo e un po' alla volta sta cercando di farmi entrare nei meccanismi della squadra. Spero di capire il prima possibile le dinamiche di campo per integrarmi nel gruppo. La presenza degli ex compagni Dickmann, Verreth e Moncini ha influito. Avendo tre compagni inseriti nel gruppo, si accelera l'integrazione all'interno del gruppo".

