Bari, ecco il rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva Andrea Cistana
SSC Bari comunica di aver acquisito dallo Spezia Calcio, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '97 Andrea Cistana (01.04.97, Brescia); il difensore lombardo vestirà la maglia numero '51' e sarà da domani a disposizione di mister Vivarini.
Prodotto del settore giovanile del Brescia, Cistana fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Prato, dopo aver fatto esperienza, in prestito dalla formazione lombarda, con il Ciliverghe Mazzano in Serie D. Tornato a Brescia nel 2018, diventa una delle colonne della formazione che conquisterà la promozione in Serie A (30 pres.), confermandosi in massima serie con le rondinelle (21 pres. e 1 gol), prestazioni che gli consentiranno di essere chiamato dal CT Roberto Mancini per due gare di qualificazione degli Azzuri per gli Europei del 2020. Indosserà la maglia del Brescia fino alla scorsa stagione (162 pres. e 9 gol) prima del passaggio allo Spezia.
Benvenuto Andrea !