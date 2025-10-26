Roma, debutto dal 1' in A per Bailey: "Mi sento bene, c'è un adattamento in corso"

Dopo la sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma torna alla vittoria andando a vincere per 0-1 sul campo del Sassuolo. Tra le tante note positive per Gasperini c'è il debutto in campionato dal primo minuto per Leon Bailey, arrivato in estate e frenato nelle prime settimane di stagione da problemi fisici. Per lui 50 minuti in campo da partner di Dybala, per poi essere sostituito da Dovbyk.

A fine partita, l'ala giamaicana ha parlato così in conferenza stampa: "Mi sento bene fisicamente, sono contento per la vittoria ma non tanto per la mia prestazione. Questa è una nuova posizione alla quale mi sto abituando, il mio è un processo di adattamento in corso. La chimica con i compagni è stata buona anche fuori dal campo lo è e sono sicuro che l'intesa migliorerà con il passare del tempo".

L'ex Aston Villa ha parlato anche dei suoi obiettivi, personali e di squadra: "Mi pongo sempre degli obiettivi anche in termini di gol. La Roma non va in Champions da diverso tempo e questo è il nostro obiettivo. In termini di gol e assist vediamo, abbiamo tante partite durante la stagione, vedremo cosa succederà". Chiusura sul cambio ad inizio ripresa: "Sul cambio non lo so, dovete chiedere all'allenatore, sto anch'io imparando a conoscere il mister e il suo stile, come dicevo il mio è un processo di ambientamento in corso ma la sostituzione non è un problema e spero di far meglio la prossima volta".