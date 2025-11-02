Bari, Caserta: "Mi auguro sia la svolta, ho visto la crescita della squadra"

Il Bari fa valere la legge del San Nicola superando il Cesena per 1-0 conquistando un successo di platino per la classifica e morale. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Fabio Caserta. Ecco le due dichiarazioni in sala stampa raccolte da Tuttobari.com" "La vittoria pesa tanto. L'avversario è di livello ed è allenato molto bene. La vittoria dà morale ed è importante per la classifica, noi settimana scorsa siamo usciti tra i fischi ed oggi tra gli applausi. La gente non è stupida e vede quando c'è una squadra che si impegna anche negli errori. In fase difensiva abbiamo concesso poco, in fase di palleggio ho visto una crescita della squadra. Siamo partiti non benissimo in questo campionato però nelle ultime partite la squadra sta facendo i risultati".

Poi prosegue aggiungendo: "Quando prepari una partita cerchi di vedere chi sta bene durante la settimana. La squadra è stata molto brava nella lettura, si sono sacrificati molto bene gli attaccanti. Sono contentissimo di tutti i ragazzi che hanno giocato ed anche dei subentrati. Mi auguro che sia la svolta perchè dopo un inizio non facile adesso pian piano stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che magari all'inizio non ci ha premiato come adesso".

Chiude la sua analisi dicendo: "Noi abbiamo giocatori in rosa che hanno personalità e la devono mettere a disposizione della squadra soprattutto nei momenti di difficoltà. Voglio vedere dei giocatori che devono saper leggere la partita e devono avere quella personalità di tenere palla e non buttarla, cercando giocate difficili perchè abbiamo giocatori che possono fare questo". Il commento sull'autore del gol decisivo Gytkjaer: "L'attaccante vive per il gol, sicuramente a lui farà bene come fa bene a noi perchè ci ha portato i tre punti. Sono contento per lui e per la squadra che ha fatto una partita di sacrificio".