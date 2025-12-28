Serie B, 18ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto
Il 18° turno di Serie B, l’ultimo del 2025, si è chiuso con una serie di risultati importanti. Il Frosinone, primo in classifica, non va oltre l’1-1 contro l’Empoli, permettendo così al Monza, vittorioso a Modena, di accorciare. Bene Venezia e Palermo; benissimo il Catanzaro al 5° successo consecutivo. In coda, invece, vittorie importanti di Sampdoria e Spezia.
Di seguito gli approfondimenti di TMW:
