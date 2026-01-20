Morte Di Nunno, Bonazzoli: "Diretto e schietto, teneva al Lecco. Vi racconto un aneddoto"

"Quelle poche volte in cui l'ho visto, però, mi sono accorto di avere di fronte una persona molto diretta e schietta. A volte anche troppo, ma questo perché ci teneva alla squadra, ai giocatori". L'ex tecnico del Lecco Emiliano Bonazzoli ai microfoni di Tuttoc.com ha voluto ricordare la figura di Paolo Di Nunno, ex presidente del club bluceleste, scomparso nella giornata di oggi: "Sono stato quattro mesi a Lecco, due anni fa in serie B. Il presidente lo vidi poco perché c'erano ancora problemi con il COVID e lui, essendo abbastanza anziano, era sotto controllo in ospedale".

"Inoltre era in difficoltà per l'età che aveva, infatti si muoveva in carrozzina. Ma appena stava bene veniva subito al campo per essere presente sia negli allenamenti che in partita. - prosegue l'ex centravanti - Un aneddoto? Durante una partita eravamo col mio staff in panchina, ci dice di sederci perché non ci vede un ca**o. Dopo cinque minuti mi giro e lui stava guardando la gara sul telefonino".