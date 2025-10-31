TMW Emiliano Bonazzoli su Pio Esposito: "Patrimonio del calcio italiano, va protetto"

L'ex attaccante ed oggi allenatore, Emiliano Bonazzoli, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di alcuni attaccanti oggi protagonisti in Serie A.

Che ne pensa di Pio Esposito?

"Mi piace, un ragazzo che ha fatto la gavetta in Serie B. È giovanissimo, ora va protetto e coccolato. Ma è giusto dargli spazi, visto che è un patrimonio del calcio italiano".

Si sente 'geloso' del fatto che un altro Bonazzoli oggi si stia prendendo la scena con gol anche spettacolari, alla Cremonese?

"Nessuna gelosia (ride, n.d.r.). Sono contento per lui, che mi piace. Ed è nato vicino a dove sono nato io. Fa bellissimi gol, se trova anche la continuità può fare davvero molto bene. In area si fa sentire".

Alla Juventus paga sempre l'allenatore ultimamente. Che ne pensa?

"Penso che sia una situazione un po' delicata. Quando i risultati non arrivano il primo a pagare è sempre il tecnico. Mi sembra però di vedere una squadra con giocatori che però sono slegati fra loro nel gioco".

Spalletti cosa può portare?

"Lui ha tantissima esperienza, sia in Italia che internazionale. Ha carattere e personalità. Uno come lui ha tutto per capire le problematiche di un gruppo partito con obiettivi importanti e che non sta facendo bene. Spalletti può entrare nei dettagli e risolvere questi problemi. La Juve ha ritrovato la vittoria, questo è un fattore importante per partire bene".