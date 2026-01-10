Carrarese, Calabro: "Vincere contro il Bari non è semplice. Contentissimo della prestazione"
TUTTO mercato WEB
Le parole di Antonio Calabro, mister della Carrarese, in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bari vinta per 1-0, riportate da LaBaricalcio.it
“Vincere al cospetto di una squadra come il Bari non è semplice, farlo con una prestazione così mi rende contentissimo. Abbiamo sofferto quando Bleve ha effettuato una grande parata ma avremmo potuto anche raddoppiare è un grande risultato per noi viste anche le difficoltà fisiche di alcuni interpreti".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
Pronostici
Calcio femminile