Carrarese, Calabro: "Vincere contro il Bari non è semplice. Contentissimo della prestazione"

Carrarese, Calabro: "Vincere contro il Bari non è semplice. Contentissimo della prestazione"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:52Serie B
Matteo Selli

Le parole di Antonio Calabro, mister della Carrarese, in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bari vinta per 1-0, riportate da LaBaricalcio.it

“Vincere al cospetto di una squadra come il Bari non è semplice, farlo con una prestazione così mi rende contentissimo. Abbiamo sofferto quando Bleve ha effettuato una grande parata ma avremmo potuto anche raddoppiare è un grande risultato per noi viste anche le difficoltà fisiche di alcuni interpreti".

