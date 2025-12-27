Carrarese-Mantova, le formazioni ufficiali: moduli speculari per questa sfida cruciale
Si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri sera, e si concluderà poi nella giornata odierna che anticipa per altro un periodo di sosta per la categoria; il sabato cadetto ha preso il via alle ore 12.30, con lo scontro salvezza del 'Picco', ma proseguirà poi con ben sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00.
Tra questi, anche il match dello stadio 'Dei Marmi', dove la Carrarese affronterà il Mantova, in un altro scontro abbastanza cruciale ai fini della classifica.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Calabrese, Illanes, Oliana; Zanon, Zuelli, Hasa, Cicconi; Sekulov, Distefano; Abiuso. All.: Calabro
MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Maggioni; Radaelli, Paoletti, Wieser, Fiori; Falletti, Ruocco; Mancuso. All.: Modesto
Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Spezia – Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Sabato 27 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Spezia 17*
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Sampdoria 14
Pescara 13*
*una gara in più