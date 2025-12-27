Carrarese-Mantova, le formazioni ufficiali: moduli speculari per questa sfida cruciale

Si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri sera, e si concluderà poi nella giornata odierna che anticipa per altro un periodo di sosta per la categoria; il sabato cadetto ha preso il via alle ore 12.30, con lo scontro salvezza del 'Picco', ma proseguirà poi con ben sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00.

Tra questi, anche il match dello stadio 'Dei Marmi', dove la Carrarese affronterà il Mantova, in un altro scontro abbastanza cruciale ai fini della classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Calabrese, Illanes, Oliana; Zanon, Zuelli, Hasa, Cicconi; Sekulov, Distefano; Abiuso. All.: Calabro

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Maggioni; Radaelli, Paoletti, Wieser, Fiori; Falletti, Ruocco; Mancuso. All.: Modesto

Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Spezia – Pescara 2-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)

Sabato 27 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese – Mantova

Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena

Ore 15.00 - Empoli – Frosinone

Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol

Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana

Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Spezia 17*

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Sampdoria 14

Pescara 13*

*una gara in più