Modena, Cotali: "Partita che abbiamo voluto vincere a tutti i costi, siamo felici"

Dopo il successo casalingo del Modena contro la Carrarese, Matteo Cotali si gode una vittoria costruita con carattere e concretezza. L’esterno, autore dell’assist per Defrel in occasione del 2-0, ha commentato così la gara ai microfoni del club: “È una partita che abbiamo voluto vincere a tutti i costi, siamo contenti di questi tre punti in casa”, ha spiegato, sottolineando l’importanza del risultato davanti al proprio pubblico. Una sfida tutt’altro che semplice, come ha ammesso lo stesso Cotali: “È stata una partita sporca, dove ci ha premiato il fatto di essere rimasti sempre uniti e sul pezzo”.

Un successo costruito più con la compattezza e la mentalità che con il bel gioco, ma proprio per questo ancora più significativo. Cotali ha poi parlato anche del suo contributo personale, dimostrando spirito di squadra: “Io cerco di sfruttare al meglio per la squadra il tempo che mi viene dato”.

Infine, un pensiero per il compagno di squadra: “Sono contento di aver servito l’assist a Greg, se lo merita”, ha concluso.