Ufficiale Carrarese, avanti con Fiorillo: l'estremo difensore ha rinnovato fino al 2027

Vincenzo Fiorillo e la Carrarese, avanti insieme. Il club apuano ha comunicato di aver rinnovato il contratto dell'estremo difensore fino al 2027. Di seguito la nota del club e la parole del ds Iacopo Pasciuti:

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del calciatore Vincenzo Fiorillo, che vestirà i nostri colori fino al 30 giugno 2027".

Di seguito tutta la soddisfazione del Direttore Sportivo, Iacopo Pasciuti:

“Con Vincenzo avevamo già l’accordo di formalizzare il prolungamento a fine stagione, ma abbiamo deciso di anticipare la firma del rinnovo per dare il giusto merito e il giusto riconoscimento, soprattutto riguardo gli aspetti morali e umani da lui dimostrati. Dal suo arrivo nella passata stagione, sino ad oggi, Vincenzo non ha indossato solamente le vesti del portiere d’esperienza, ma anche, e soprattutto, quelle del leader all’interno dello spogliatoio. Si è rivelato, in ogni circostanza, un professionista vero, emblema della dedizione al lavoro e dei sacrifici, un esempio da seguire per tutti i più giovani compagni di squadra, e non solo.

Infine, mi piace sottolineare l’abnegazione e l’attaccamento alla maglia dimostrati significativamente durante la recente sfida di Avellino: un crocevia della stagione in cui Vincenzo, complice l’emergenza nel reparto, è sceso in campo nonostante un momento personale difficile, sfoderando una prestazione da top player.”