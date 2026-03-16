Padova, Andreoletti: "L'assenza più importante sono i nostri tifosi. Zero alibi, stringiamo i denti"

Matteo Andreoletti, tecnico della Primavera, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Venezia:

In casa di una super capolista ci vorrà un super Padova?

È una partita proibitiva sulla carta, contro la squadra più forte del campionato e lo dice anche la classifica. Sono molto forti dal punto di vista tecnico e hanno tante alternative, ma noi dobbiamo andare a giocarcela a testa alta, con grande umiltà, voglia di stupire e sfruttando le nostre caratteristiche. Dobbiamo fare il massimo e sperare che loro non siano al meglio. È un derby e, anche se i valori tecnici non sono uguali, dobbiamo pareggiare questa differenza con l’intensità, essendo squadra e mettendoci un po’ di veleno. Sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita.

Da inizio stagione il Venezia ha perso solo quattro partite, l’ultima più di un mese fa con il Cesena. Anche a inizio stagione ha perso con squadre di livello inferiore: se il Padova fa una grande partita può farcela?

In questo campionato abbiamo capito che non esistono partite scontate. Ogni settimana ci sono risultati sorprendenti e speriamo di essere noi la sorpresa di questo turno infrasettimanale. Abbiamo le caratteristiche per fare una bella partita. Il Venezia crea davvero tanto e quindi avremo bisogno anche di un po’ di fortuna: spesso, quando hanno perso, sono stati anche sfortunati. Domani serviranno spirito e orgoglio perché abbiamo bisogno di punti.

Alla vigilia della partita con il Catanzaro hai chiesto leggerezza: cosa chiedi invece per il derby di domani?

Il veleno. Sono partite non banali e domani dobbiamo essere una squadra “avvelenata”. È un derby contro una squadra fortissima: in termini di intensità dobbiamo essere superiori a loro, perché se guardiamo solo ai valori tecnici sono probabilmente i migliori. Dobbiamo avere più spirito di squadra della prima della classe. Sono certo che i ragazzi daranno tutto in termini di intensità e voglia di sacrificarsi. Faremo una partita maschia.

Dal punto di vista della rosa recupera solo Ghiglione?

Non ci sarà Silva per un piccolo problema. Dispiace perché le sue caratteristiche domani potevano esserci utili, ma recuperiamo Ghiglione. Credo che la prossima settimana tornerà anche il Papu e penso che per Palermo ci sarà. Intanto però pensiamo a questa partita.

C’è stato poco tempo per recuperare: quanti cambi pensi ci saranno rispetto all’ultima gara?

Abbiamo assolutamente bisogno di forza ed energia, quindi qualche cambio ci sarà. Dobbiamo avere giocatori freschi in campo e domani sarà molto importante. Non è turnover per me, è la volontà di mettere in campo giocatori con tante energie.

Sul sistema di gioco: ultimamente hai usato il 4-4-2. Cosa dobbiamo aspettarci domani?

Vogliamo mettere più giocatori possibile nelle condizioni ideali. Di Mariano e Silva domani mancheranno e quindi valuterò se preparare qualcosa di diverso, ma in pochi giorni non è semplice. Sono passate meno di 48 ore dalla gara precedente: da una parte vorrei cambiare qualcosa, dall’altra abbiamo potuto provare davvero poco.

In ottica Palermo: Harder potrebbe tornare per quella gara?

Credo sia difficile, penso tornerà dopo la sosta. Per noi sono tutte partite fondamentali, ma non possiamo rischiare un giocatore come lui in questo finale di stagione. Sta meglio, ma non credo che lo rischierò a Palermo.

Alle tante assenze si aggiunge Di Mariano e mancheranno anche i tifosi: sembra tutto contro il Padova. Proprio in queste gare però il Padova ha spesso dato il meglio di sé: può succedere anche domani?

È giusto partire sfavoriti domani e non mi dispiace. Dall’esterno si può pensare che non ci siano possibilità per noi, ma siamo convinti di potercela fare. Ci dispiace soprattutto per l’assenza dei tifosi: il loro supporto è sempre stato straordinario e ancora di più in un derby, che è l’essenza del calcio. Questo può penalizzarci. Noi però non vogliamo alibi: dobbiamo soffrire insieme ed essere pronti a mordere appena ne avremo la possibilità.



Come avete vissuto la sconfitta con il Catanzaro? L’assenza dei tifosi può darvi una motivazione in più?

Preferisco averli sempre con noi, non credo che la loro assenza possa darci più forza. Vogliamo renderli orgogliosi, ma ci mancheranno. Per quanto riguarda il post Catanzaro, credo che ci siano sconfitte e sconfitte: dopo Avellino avevo visto un Padova arrendevole ed ero arrabbiato, mentre con il Catanzaro abbiamo fatto il massimo contro una squadra di altissimo livello. Sono sconfitte che fanno male, ma dalle quali si possono trarre anche aspetti positivi.

Può essere il momento giusto per vedere il doppio attaccante?

Mi piace questa soluzione perché ci dà profondità e verticalità, ma sto ancora valutando. Da una parte vogliamo mantenere l’ossatura che abbiamo trovato, dall’altra vorrei provare qualcosa che possa mettere in difficoltà gli avversari. Visto il poco tempo a disposizione, credo che la soluzione più realistica sia vedere ancora il “solito” Padova.