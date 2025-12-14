Virtus Entella, Chiappella: "Ci dobbiamo dare una regolata"

Dopo la sconfitta rimediata sul campo della Carrarese, Andrea Chiappella ha parlato in conferenza stampa, commentando la prestazione della sua squadra.

"L’Entella sa benissimo qual è il suo obiettivo stagionale. Abbiamo subito tre gol in dieci minuti, tutti su palle inattive. Questo è un aspetto che dobbiamo correggere assolutamente. È fondamentale che ci diamo una regolata da questo punto di vista e cerchiamo di scuoterci mentalmente per affrontare meglio queste situazioni. Fino al primo gol di Schiavi, le occasioni erano abbastanza equilibrate. Purtroppo, come spesso accade, le partite sono decise da episodi, e su questo dobbiamo migliorare. Lo dimostra il campo. La sconfitta brucia, soprattutto per come sono arrivati quei tre gol in così poco tempo".

"Il gruppo si allena sempre con serietà, ma è necessario un passo in avanti a livello di consapevolezza. Tutti dobbiamo alzare il nostro livello di gioco. L’obiettivo deve essere la crescita costante, e dobbiamo concentrarci sul miglioramento immediato. Ogni partita porta con sé delle difficoltà, ma dobbiamo essere pronti a rispondere meglio nelle situazioni critiche. I gol subiti oggi sono una preoccupazione, e chiedo a tutta la squadra una partecipazione totale. Le situazioni che hanno portato ai gol avversari non erano state precedute da segnali evidenti. Forse, oggi, dal punto di vista emotivo, c’è stata una piccola crepa, per la prima volta".