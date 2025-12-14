Serie B, il Frosinone sfrutta l'assist e non sbaglia: 2-1 al Pescara e fuga in classifica
Il Frosinone sfrutta l’assist del Monza e lancia la prima mini fuga stagionale. Dopo il ko dei brianzoli a Venezia, i ciociari vincono per 2-1 in casa del Pescara e blindano il primo posto a +3 proprio sul Monza. Notte fonda, invece, per il Delfino, sempre più ultimo in classifica. La gara inizia bene per i padroni di casa che si portano subito in vantaggio con Tonin, poi il pareggio al 5’ firmato da Koutsoupias. Nella ripresa arriva il gol vittoria, firmato da Oyono. Di seguito il riepilogo della giornata:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
Pescara-Frosinone 1-2
1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10