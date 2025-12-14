Carrarese-Virtus Entella prende fuoco nella ripresa. Finisce 3-1 per i toscani

Dopo un primo tempo soporifero Carrarese-Virtus Entella prende fuoco nella seconda frazione e al triplice fischio a festeggiare sono i padroni di casa con un bel 3-1. Apuani che rientrano in campo dall'intervallo carichi a mille, tanto da andare sul 3-0 grazie alle reti di Schiavi, Ruggeri e Abiuso. Sul finire della fida gol della bandiera dei liguri con Debenedetti. Di seguito il quadro completo del turno con anche la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

53' Cissé

Cesena-Mantova 3-2

17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)

Carrarese-Virtus Entella 3-1

56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)

Domenica 14 dicembre

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone

CLASSIFICA

Frosinone 31*

Monza 31

Venezia 29

Palermo 29

Modena 29

Cesena 27

Catanzaro 25

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 19

Bari 16

Südtirol 15

Virtus Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10*

* una gara in meno