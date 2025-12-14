Carrarese-Virtus Entella prende fuoco nella ripresa. Finisce 3-1 per i toscani
Dopo un primo tempo soporifero Carrarese-Virtus Entella prende fuoco nella seconda frazione e al triplice fischio a festeggiare sono i padroni di casa con un bel 3-1. Apuani che rientrano in campo dall'intervallo carichi a mille, tanto da andare sul 3-0 grazie alle reti di Schiavi, Ruggeri e Abiuso. Sul finire della fida gol della bandiera dei liguri con Debenedetti. Di seguito il quadro completo del turno con anche la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
Domenica 14 dicembre
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Frosinone 31*
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10*
* una gara in meno