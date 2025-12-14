Carrarese-Virtus Entella 3-1, le pagelle: Schiavi da premio Puskas!

Risultato finale: Carrarese-Virtus Entella 3-1

CARRARESE

Bleve 7 – Fondamentale in più occasioni, soprattutto nel finale, quando con un grande intervento blinda il risultato.

Illanes 6 – Prestazione solida in difesa, senza acuti ma con grande sicurezza. Gestisce bene le palle alte e limita gli attaccanti avversari.

Imperiale 6,5 – Ottima prova di contenimento. Sempre preciso nei disimpegni, dà sicurezza alla difesa.

Ruggeri 7 – Gol importante che porta la partita sul 2-0. Grande determinazione sia in fase difensiva che offensiva.

Schiavi 9 – Sblocca la partita con un gol da premio Puskas. Dopo pochi minuti sfiora addirittura la doppietta. Dal 90’ Parlanti s.v.

Rubino 6 – Lavoro oscuro a centrocampo, dà equilibrio con grande ordine e generosità. Dal 46’ Di Stefano 6 – Si inserisce bene, dando freschezza e dinamismo.

Zanon 6,5 – Buona partita in fase di spinta, lascia il campo stremato. Dall’83’ Bouah s.v.

Hasa s.v. – La sua partita dura meno di un quarto d'ora per via di un infortunio che lo costringe a lasciare il campo. Dal 14’ Zuelli 6,5 – Suo il calcio d'angolo da cui nasce il terzo gol di Abiuso.

Cicconi 6 – Prestazione di grande sacrificio. Qualche buono spunto interessante e tanta corsa

Finotto 6 – Lavoro molto per la squadra, segna un gol annullato nel primo tempo e sfiora la rete nella ripresa.

Abiuso 7 – Segna ancora dopo la doppietta di Genova con un colpo di testa da bomber vero. Dall’83’ Melegoni s.v.

Antonio Calabro 7,5 – La sua squadra reagisce con forza alla sconfitta di Marassi e nella ripresa e ottiene una vittoria meritata grazie ad una prestazione di gran carattere.

VIRTUS ENTELLA

Colombi 5,5 – Subisce tre gol nella ripresa su cui può ben poco, ma salva i suoi in almeno un paio di occasioni.

Portanova 5,5 – In difficoltà a contenere gli attacchi avversari. Spesso lascia spazi che vengono sfruttati dalla Carrarese, causando diverse situazioni pericolose.

Moretti 5 – Cerca di mantenere ordine in difesa, ma viene spesso messo in difficoltà dalle incursioni della Carrarese.

Marconi I. 5 – Soffre notevolmente. Non riesce a fermare mai gli attacchi della Carrarese. Dal 75’ Tiritiello 6 – Sfiora la rete con un gran colpo di testa.

Di Mario 5 – Prestazione opaca: ammonito, salterà la prossima.

Dalla Vecchia 6 – Tra i più positivi della Virtus Entella, lotta con determinazione e cerca di supportare il gioco offensivo. Dal 75’ Franzoni s.v.

Benali 5,5 – Non riesce a far valere la sua qualità. Subisce la pressione del centrocampo della Carrarese e non riesce mai a prendere il controllo del gioco.

Bariti 5,5 – Prestazione sotto le aspettative. Parte bene nel primo tempo ma si spegne con lo scorrere della gara.

Karic 6 – Il più vivace in mezzo al campo, tenta di guidare la squadra, ma è troppo isolato. Lotta su ogni pallone ma senza successo Dal 63’ Guiu 5 – Subentra con buone intenzioni, cercando di dare una scossa alla squadra, ma non trova la chiave giusta.

Russo 6 – Si fa vedere in attacco, ma non riesce mai ad essere decisivo ed incisivo. Dal 63’ Debenedetti 6 – Ha il merito di segnare il gol che riapre parzialmente la partita.

Fumagalli 4 – Non la prende mai e continua il suo digiuno di gol.Dal 75’ Nichetti s.v.

Andrea Chiappella 4 – Ripresa da incubo per la sua Virtus. I suoi cambi non riescono a cambiare l'andamento della partita e la difesa si mostra troppo fragile.