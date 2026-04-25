Catanzaro, Aquilani: "Ciliegina sulla torta. Pittarello? I gol sono un premio al lavoro"

"Abbiamo ottenuto una vittoria meritata che mette la ciliegina sulla torta di un campionato strepitoso, abbiamo conquistato il quinto posto a due giornate dalla fine e questi numeri non sono scontati". Inizia così la conferenza posta partita di Alberto Aquilani dopo il 4-2 rifilato dal suo Catanzaro allo Spezia, come riportato da Calciocatanzaro.it.

La sua squadra ha mostrato in campo grande forza: "Cerco di trasferire la mia esperienza ai giocatori. Se si fanno le cose con concentrazione e fame, le cose vanno bene. Non bisogna regalare niente agli avversari e i ragazzi hanno interpretato al meglio il messaggio. Questa squadra può giocar bene, ma per vincere deve avere in testa questi concetti e oggi ha dimostrato di aver imparato".

La regular season non è ancora finita: "Noi vogliamo vincere le prossime due partite, non possiamo staccare la spina”. Su Pittarello, protagonista con una doppietta: "Sono contento perché se lo merita, caratterialmente abbiamo fatto un lavoro importante perché le qualità le ha sempre avute. I due gol sono un premio per tutto il lavoro che fa in allenamento. Ha ancora margini importanti".

Tanti altri singoli hanno fatto la differenza oggi: "Mi scordo di citare qualche nome. Di Pigliacelli si parla poco, lui è uno dei migliori portieri in Serie B. Sono contento per Fellipe Jack che ha aspettato il suo momento e si è fatto trovare pronto. Sono accompagnato da uno staff straordinario che lavora 24 ore al giorno, così come va ringraziato il direttore sportivo Ciro Polito che ha fatto un lavoro importante".