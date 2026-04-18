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Catanzaro, Aquilani: "Identità e risultati pur avendo il più alto minutaggio di under"

Catanzaro, Aquilani: "Identità e risultati pur avendo il più alto minutaggio di under"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
ieri alle 22:13Serie B
Luca Esposito
fonte calciocatanzaro.it

“È un pareggio diverso da quelli che abbiamo subito. Non meritavamo di perdere questa partita. Abbiamo fatto una prestazione importante sotto tutti i punti di vista e i miei giocatori continuano a crescere: i risultati stanno arrivando”. Alberto Aquilani vede nel pareggio contro la Juve Stabia (1-1) una conferma del cammino fatto, soprattutto se confrontato con l’andata. “Rispetto alla partita d’andata il Catanzaro è un’altra squadra e ha fatto progressi notevoli”.

Su Liberali

Il tecnico è contento anche del contesto: “Venivamo da tre pareggi che per noi sono stati mazzate, perché meritavamo la vittoria. Il pareggio qui è giusto, potevamo fare gol anche prima. La Juve Stabia è una squadra forte, che gioca bene e ha individualità importanti. Proprio perché le assegno grande valore, la partita di oggi è altamente importante”. Aquilani elogia Liberali come simbolo della crescita del gruppo. “È cresciuto in maniera esponenziale, è un ragazzo umile che è venuto a Catanzaro con la testa giusta. Ha saputo aspettare, ma ora sta facendo prestazioni importanti”.

L’attitudine
Il bilancio complessivo è positivo, nonostante i margini di miglioramento. “Abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, tenendo in mano il pallino del gioco nonostante le tante assenze”. Il tecnico riconosce che individualmente si può fare di più negli ultimi metri, ma esalta l’attitudine: “Per quanto riguarda il coraggio e l’attitudine non posso dire nulla a questi ragazzi”.

I giovani
Un punto che Aquilani tiene a sottolineare è il lavoro con i giovani. “Abbiamo il più alto minutaggio di under in Serie B, stiamo facendo qualcosa nel nostro piccolo. Ci vuole anche coraggio, perché i giovani danno e tolgono sempre qualcosa. Io faccio giocare i giovani perché meritano di giocare. Sono orgoglioso, perché in un momento del genere del calcio italiano se qualcuno guarda il Catanzaro trova risposte in tal senso”.

L’identità
In chiusura, Aquilani ribadisce l’identità del Catanzaro. “Noi vogliamo proporre gioco, a prescindere dai risultati. La perseveranza è un aspetto importante, perché la squadra non molla mai. I ragazzi stanno andando oltre l’obiettivo iniziale e in allenamento lavorano forte”.

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