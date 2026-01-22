Ufficiale
Catanzaro, colpo per il futuro: dalla Roma arriva Tancredi Vella a titolo definitivo
Il Catanzaro mette a segno un importante colpo per il futuro. I giallorossi calabresi hanno definito l'acquisizione di Tancredi Vella, giovane attaccante classe 2008 proveniente dal settore giovanile della Roma.
Il contratto del talento cresciuto nelle giovanili capitoline, come si apprende dal sito della Lega Serie B, è stato depositato: il ragazzo arriva a Catanzaro a titolo definitivo e con tutta probabilità sarà aggregato inizialmente alla formazione Primavera, ma non si escludono scenari diversi qualora dimostri di poter bruciare le tappe.
L'allenatore Alberto Aquilani potrebbe infatti valutare un suo utilizzo anticipato in prima squadra.
