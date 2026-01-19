Dal giallorosso della Roma a quello del Catanzaro: il 2008 Vella alla corte di Aquilani
Il Catanzaro mette a segno un importante colpo per il futuro. Secondo quanto riportato da GazzettaRegionale.it e PassioneCatanzaro.it, i giallorossi calabresi hanno definito l'acquisizione di Tancredi Vella, giovane attaccante classe 2008 proveniente dal settore giovanile della Roma.
Il talento cresciuto nelle giovanili capitoline si legherà al club calabrese con un contratto fino a giugno 2028. In prima battuta, Vella sarà inserito nella rosa della Primavera, ma non si escludono scenari diversi qualora dimostri di poter bruciare le tappe.
L'allenatore Alberto Aquilani potrebbe infatti valutare un suo utilizzo anticipato in prima squadra.
