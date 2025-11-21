Domenica la storica iniziativa del Verona, "Double Header". E il Bentegodi si riempie

Domenica 23 novembre 2025 sarà una data a suo modo storica sia per l'Hellas Verona che per la squadra Women gialloblu e tutto il movimento del calcio femminile in generale. Alle 12.30 l'appuntamento della squadra di Zanetti contro il Parma, ma dopo pochi minuti dal fischio finale scenderà in campo la squadra femminile di Bragantini (alle 14.45), che affronterà la Res Donna Roma.

Una prima volta assoluta per il calcio italiano. Ed il pubblico veronese ha risposto presente. Vuoi per la delicatezza della sfida contro il Parma, che vale già moltissimo, vuoi per la curiosità di vedere all'opera la squadra femminile in tale palcoscenico, ma la società gialloblu rende noto che i tagliandi staccati sono già 25mila. Esauriti i Settori Poltronissime Sud, Poltrone Est e Poltronissime Est.

Per l'occasione il club ha pensato a tariffe speciali, permettendo inoltre a chi acquista il biglietto per la squadra maschile di assistere anche al match successivo senza necessità di comprare un altro tagliando (con biglietti a prezzi agevolati a partire da 10 euro).