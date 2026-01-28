Esclusiva TMW Cesena, Ciofi: "Serie B durissima, si rischia contro chiunque. Insigne al Pescara? Che classe"

Otto stagioni con la maglia del Cesena addosso, 255 presenze complessive e la fascia di capitano al braccio. Andrea Ciofi è ormai una bandiera del club romagnolo, simbolo di continuità in un calcio che corre sempre più veloce. Il difensore centrale classe 1999 è stato tra i grandi protagonisti della promozione in Serie B conquistata nell'estate del 2024 e continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per Michele Mignani.

Il Cesena naviga attualmente in quinta posizione con 34 punti in 22 giornate, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Un cammino più che positivo per una società che punta a consolidare la categoria, ma che nelle ultime quattro gare ha rallentato la marcia con tre ko e una sola vittoria. Per Ciofi, colonna della difesa bianconera con 21 presenze stagionali (20 da titolare), è tempo di analisi e rilancio in vista di un girone di ritorno che si preannuncia combattuto.

Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, il capitano del Cavalluccio ha fatto il punto sul momento della squadra, sugli obiettivi futuri e sul mercato di gennaio che vede protagonista anche un grande ex della Serie A: Lorenzo Insigne, pronto a tornare in Italia con la maglia del Pescara.

Nelle ultime quattro giornate, a cavallo fra vecchio e nuovo anno, sono arrivate tre sconfitte e un solo successo. La sensazione, però, è che i ko per quello che avete mostrato in campo non fossero meritati.

"Senza dubbio i risultati non sono positivi, ma c'è sconfitta e sconfitta. La prestazione contro Bari, Empoli e Catanzaro c'è sempre stata, con tanti tiri nello specchio della porta. La squadra è viva e io sono fiducioso al di là dei semplici risultati".

Il prossimo weekend dovrete affrontare l'Avellino al 'Partenio-Lombardi': che gara si aspetta?

"Sarà una sfida durissima, contro una squadra di livello, su un campo difficile. Ma sono convinto che daremo battaglia come di consueto".

Nel complesso che Serie B è quella attuale? È salito il livello qualitativo?

"Il livello fisico è determinante. Devi essere sempre in grado di andare forte a prescindere dall'avversario o dal momento della stagione, perché se pecchi in dinamismo rischi di perdere contro chiunque. Poi ovviamente ci sono anche tanti giocatori con un passato in Serie A che hanno un tasso qualitativo veramente alto".

Analizzando il percorso fatto finora, qual è il prossimo step che dovete compiere come squadra?

"Prima di tutto dobbiamo mantenere la spensieratezza, l'umiltà e la voglia di lavorare che abbiamo avuto finora. Questo sarebbe già un grande step di crescita. Andando nel dettaglio, però, credo che dobbiamo migliorare nella gestione dei vari momenti della partita".

Siamo nel pieno del mercato di gennaio e il Cesena è una sorta di 'mosca bianca' con una sola operazione messa a referto.

"La nostra forza è sempre stata il gruppo e questo lo dimostra in maniera chiara. Se però dovessero esserci degli innesti, verrebbero accolti nel miglior modo possibile dal gruppo".

Cosa l'ha sorpresa di più finora in questo campionato di Serie B?

"Il Venezia. Contro di loro al 'Penzo' lo scorso settembre abbiamo vinto. Hanno avuto un avvio di stagione più complicato del previsto, ma vedendoli in campo ho avuto subito l'impressione che alla lunga quelle qualità sarebbero emerse".

Qual è il suo obiettivo personale da raggiungere in questo torneo?

"Semplice: il primo gol in Serie B. Ci sono arrivato vicino in qualche occasione ma non mi arrendo".

Da capitano a 'talent scout': c'è un giovane della Primavera del Cesena che ha avuto modo di vedere e che le ha rubato l'occhio?

"La nostra Primavera ha una formazione molto valida, ma se devo scegliere un nome scelgo quello di Davide Zamagni. Credo possa percorrere un percorso simile a Shpendi, Francesconi e Berti: cresciuti nel club e oggi divenuti elementi centrali della Prima Squadra".

Chiudiamo con un pensiero su quello che potrebbe diventare il colpo di questo mercato di gennaio: Lorenzo Insigne al Pescara. Che ne pensa?

"Grande giocatore. Grande carattere. Grandi qualità. È un giocatore che, come il Papu Gomez, ha fatto vedere nel corso della sua carriera la stoffa di cui è fatto".