Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Cesena, Ciofi: "Serie B durissima, si rischia contro chiunque. Insigne al Pescara? Che classe"

Cesena, Ciofi: "Serie B durissima, si rischia contro chiunque. Insigne al Pescara? Che classe"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 09:06Serie B
Luca Bargellini

Otto stagioni con la maglia del Cesena addosso, 255 presenze complessive e la fascia di capitano al braccio. Andrea Ciofi è ormai una bandiera del club romagnolo, simbolo di continuità in un calcio che corre sempre più veloce. Il difensore centrale classe 1999 è stato tra i grandi protagonisti della promozione in Serie B conquistata nell'estate del 2024 e continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per Michele Mignani.

Il Cesena naviga attualmente in quinta posizione con 34 punti in 22 giornate, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Un cammino più che positivo per una società che punta a consolidare la categoria, ma che nelle ultime quattro gare ha rallentato la marcia con tre ko e una sola vittoria. Per Ciofi, colonna della difesa bianconera con 21 presenze stagionali (20 da titolare), è tempo di analisi e rilancio in vista di un girone di ritorno che si preannuncia combattuto.

Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, il capitano del Cavalluccio ha fatto il punto sul momento della squadra, sugli obiettivi futuri e sul mercato di gennaio che vede protagonista anche un grande ex della Serie A: Lorenzo Insigne, pronto a tornare in Italia con la maglia del Pescara.

Nelle ultime quattro giornate, a cavallo fra vecchio e nuovo anno, sono arrivate tre sconfitte e un solo successo. La sensazione, però, è che i ko per quello che avete mostrato in campo non fossero meritati.
"Senza dubbio i risultati non sono positivi, ma c'è sconfitta e sconfitta. La prestazione contro Bari, Empoli e Catanzaro c'è sempre stata, con tanti tiri nello specchio della porta. La squadra è viva e io sono fiducioso al di là dei semplici risultati".

Il prossimo weekend dovrete affrontare l'Avellino al 'Partenio-Lombardi': che gara si aspetta?
"Sarà una sfida durissima, contro una squadra di livello, su un campo difficile. Ma sono convinto che daremo battaglia come di consueto".

Nel complesso che Serie B è quella attuale? È salito il livello qualitativo?
"Il livello fisico è determinante. Devi essere sempre in grado di andare forte a prescindere dall'avversario o dal momento della stagione, perché se pecchi in dinamismo rischi di perdere contro chiunque. Poi ovviamente ci sono anche tanti giocatori con un passato in Serie A che hanno un tasso qualitativo veramente alto".

Analizzando il percorso fatto finora, qual è il prossimo step che dovete compiere come squadra?
"Prima di tutto dobbiamo mantenere la spensieratezza, l'umiltà e la voglia di lavorare che abbiamo avuto finora. Questo sarebbe già un grande step di crescita. Andando nel dettaglio, però, credo che dobbiamo migliorare nella gestione dei vari momenti della partita".

Siamo nel pieno del mercato di gennaio e il Cesena è una sorta di 'mosca bianca' con una sola operazione messa a referto.
"La nostra forza è sempre stata il gruppo e questo lo dimostra in maniera chiara. Se però dovessero esserci degli innesti, verrebbero accolti nel miglior modo possibile dal gruppo".

Cosa l'ha sorpresa di più finora in questo campionato di Serie B?
"Il Venezia. Contro di loro al 'Penzo' lo scorso settembre abbiamo vinto. Hanno avuto un avvio di stagione più complicato del previsto, ma vedendoli in campo ho avuto subito l'impressione che alla lunga quelle qualità sarebbero emerse".

Qual è il suo obiettivo personale da raggiungere in questo torneo?
"Semplice: il primo gol in Serie B. Ci sono arrivato vicino in qualche occasione ma non mi arrendo".

Da capitano a 'talent scout': c'è un giovane della Primavera del Cesena che ha avuto modo di vedere e che le ha rubato l'occhio?
"La nostra Primavera ha una formazione molto valida, ma se devo scegliere un nome scelgo quello di Davide Zamagni. Credo possa percorrere un percorso simile a Shpendi, Francesconi e Berti: cresciuti nel club e oggi divenuti elementi centrali della Prima Squadra".

Chiudiamo con un pensiero su quello che potrebbe diventare il colpo di questo mercato di gennaio: Lorenzo Insigne al Pescara. Che ne pensa?
"Grande giocatore. Grande carattere. Grandi qualità. È un giocatore che, come il Papu Gomez, ha fatto vedere nel corso della sua carriera la stoffa di cui è fatto".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Cesena, Ciofi: "Dalle immagini il pallone sembrava entrato. Ho visto una squadra... Cesena, Ciofi: "Dalle immagini il pallone sembrava entrato. Ho visto una squadra viva"
Cesena, Ciofi: “La forza è nel gruppo, questa squadra non molla mai” Cesena, Ciofi: “La forza è nel gruppo, questa squadra non molla mai”
Cesena, Ciofi: "A Frosinone sarà durissima. Tornare in campo subito non è un problema"... Cesena, Ciofi: "A Frosinone sarà durissima. Tornare in campo subito non è un problema"
Altre notizie Serie B
Cesena, Ciofi: "Serie B durissima, si rischia contro chiunque. Insigne al Pescara?... Esclusiva TMWCesena, Ciofi: "Serie B durissima, si rischia contro chiunque. Insigne al Pescara? Che classe"
Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè
Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz... Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz
Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo... Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”
Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto
Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto UfficialeCarrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"... Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.1 Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer?
Immagine top news n.2 Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto
Immagine top news n.3 Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique
Immagine top news n.4 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.5 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.6 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Immagine news Serie C n.3 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 È Prati l'alternativa a Fazzini: il Bologna lo vuole in prestito con diritto, il Cagliari chiede l'obbligo
Immagine news Serie A n.2 Il centrocampo di De Rossi parla brasiliano: chi è Amorim, il prossimo acquisto del Genoa
Immagine news Serie A n.3 Torino, mercato difesa: dopo Tchoca resta aperta la pista che porta a Ranieri
Immagine news Serie A n.4 Parma, iniziano le visite mediche di Nicolussi Caviglia e Carboni: i dettagli dei due affari
Immagine news Serie A n.5 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine news Serie A n.6 L'Udinese ha aperto una curva per i tifosi della Roma. Restano le restrizioni per i residenti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Ciofi: "Serie B durissima, si rischia contro chiunque. Insigne al Pescara? Che classe"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cambia la holding al comando della Salernitana? Pagano: "Nessun passo indietro o disimpegno"
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, ecco Leo in prestito dal Crotone. È lui il rinforzo per la difesa
Immagine news Serie C n.3 Finisce davvero l'avventura di Ianesi al Pontedera? Il Casarano lo sonda, il Cittadella osserva
Immagine news Serie C n.4 Torna in campo la Serie C. Oggi le semifinali di ritorno di Coppa Italia: il programma
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone C di Serie C: il Picerno fa vedere i sorci Bianchi al Casarano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping