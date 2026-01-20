Chi è Timothy Joseph Leiweke, l'imprenditore americano che può diventare socio del Venezia

Sono giorni particolarmente positivi in casa Venezia, protagonista di un momento di grande entusiasmo dentro e fuori dal campo. La squadra lagunare arriva da otto vittorie nelle ultime nove gare e si è portata a una sola lunghezza dal Frosinone capolista, rilanciando con forza le proprie ambizioni. In attesa della delicata trasferta di sabato prossimo al Martelli contro il Mantova, non mancano segnali incoraggianti anche sul piano societario. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal in occasione della sfida disputata sabato scorso allo stadio Penzo contro il Catanzaro, infatti, è stata segnalata la presenza sugli spalti di Timothy Joseph Leiweke, noto imprenditore statunitense, presente all’impianto veneziano insieme alla figlia che potrebbe diventare uno dei soci forti della proprietà del Venezia.

Chi è Timothy Joseph Leiweke

Timothy Joseph Leiweke è uno dei dirigenti e uomini d’affari più influenti al mondo nel settore dello sport e dell’intrattenimento. In passato è stato amministratore delegato di AEG (Anschutz Entertainment Group), colosso globale che gestisce squadre professionistiche, arene e grandi eventi internazionali. Successivamente ha co-fondato ed è diventato CEO di Oak View Group, società leader nella progettazione, costruzione e gestione di stadi e impianti multifunzionali di nuova generazione. La sua carriera è legata a operazioni di alto profilo tra NBA, NHL, MLS e grandi venue mondiali, rendendolo una figura di assoluto peso quando si parla di investimenti sportivi e sviluppo infrastrutturale.