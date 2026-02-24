Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke

Non solo primo posto in classifica: il Venezia cresce anche fuori dal campo. Come riporta Il Gazzettino, il club lagunare rafforza la propria struttura societaria grazie all’ingresso di Tim Leiweke, manager statunitense tra i più influenti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, che ha acquisito una quota del pacchetto azionario detenuto dai soci americani.

Un’operazione che porta nuova liquidità e consolida il progetto legato al futuro stadio al Bosco dello Sport di Tessera, impianto da 18.500 posti la cui conclusione è prevista per ottobre 2027. Dopo aver ottenuto dal Comune la gestione quarantennale, il Venezia dovrà sostenere un investimento da 33 milioni di euro per completamento e migliorie: risorse già previste nel piano economico-finanziario.

Leiweke, 64 anni, nelle scorse settimane aveva assistito a diverse gare al Penzo insieme al presidente Duncan Niederauer, approfondendo da vicino il progetto arancioneroverde. Ora l’ingresso ufficiale nella VFCNewco2023, proprietaria del club, rappresenta un’ulteriore spinta a un percorso di crescita che punta a rendere il Venezia sempre più competitivo, dentro e fuori dal campo.

Chi è Timothy Joseph Leiweke

Timothy Joseph Leiweke è uno dei dirigenti e uomini d’affari più influenti al mondo nel settore dello sport e dell’intrattenimento. In passato è stato amministratore delegato di AEG (Anschutz Entertainment Group), colosso globale che gestisce squadre professionistiche, arene e grandi eventi internazionali. Successivamente ha co-fondato ed è diventato CEO di Oak View Group, società leader nella progettazione, costruzione e gestione di stadi e impianti multifunzionali di nuova generazione. La sua carriera è legata a operazioni di alto profilo tra NBA, NHL, MLS e grandi venue mondiali, rendendolo una figura di assoluto peso quando si parla di investimenti sportivi e sviluppo infrastrutturale.