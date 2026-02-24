Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke

Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim LeiwekeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:57Serie B
Daniel Uccellieri

Non solo primo posto in classifica: il Venezia cresce anche fuori dal campo. Come riporta Il Gazzettino, il club lagunare rafforza la propria struttura societaria grazie all’ingresso di Tim Leiweke, manager statunitense tra i più influenti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, che ha acquisito una quota del pacchetto azionario detenuto dai soci americani.

Un’operazione che porta nuova liquidità e consolida il progetto legato al futuro stadio al Bosco dello Sport di Tessera, impianto da 18.500 posti la cui conclusione è prevista per ottobre 2027. Dopo aver ottenuto dal Comune la gestione quarantennale, il Venezia dovrà sostenere un investimento da 33 milioni di euro per completamento e migliorie: risorse già previste nel piano economico-finanziario.

Leiweke, 64 anni, nelle scorse settimane aveva assistito a diverse gare al Penzo insieme al presidente Duncan Niederauer, approfondendo da vicino il progetto arancioneroverde. Ora l’ingresso ufficiale nella VFCNewco2023, proprietaria del club, rappresenta un’ulteriore spinta a un percorso di crescita che punta a rendere il Venezia sempre più competitivo, dentro e fuori dal campo.

Chi è Timothy Joseph Leiweke
Timothy Joseph Leiweke è uno dei dirigenti e uomini d’affari più influenti al mondo nel settore dello sport e dell’intrattenimento. In passato è stato amministratore delegato di AEG (Anschutz Entertainment Group), colosso globale che gestisce squadre professionistiche, arene e grandi eventi internazionali. Successivamente ha co-fondato ed è diventato CEO di Oak View Group, società leader nella progettazione, costruzione e gestione di stadi e impianti multifunzionali di nuova generazione. La sua carriera è legata a operazioni di alto profilo tra NBA, NHL, MLS e grandi venue mondiali, rendendolo una figura di assoluto peso quando si parla di investimenti sportivi e sviluppo infrastrutturale.

Articoli correlati
Chi è Timothy Joseph Leiweke, l'imprenditore americano che può diventare socio del... Chi è Timothy Joseph Leiweke, l'imprenditore americano che può diventare socio del Venezia
Altre notizie Serie B
Venezia, si lavora ai rinnovi di contratto: ai dettagli per Busio, aperte le trattative... Venezia, si lavora ai rinnovi di contratto: ai dettagli per Busio, aperte le trattative con Haps
Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke
La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo UfficialeLa porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto... Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"
Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe... Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"
Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso... Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso
Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il... Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
5 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.1 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.2 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.3 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku
Immagine top news n.6 La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030
Immagine top news n.7 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"
Immagine news Serie C n.2 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 A Gasperini piace Bernasconi: dopo il no dell'Atalanta a gennaio, nuovo assalto estivo Roma
Immagine news Serie A n.2 Ronaldo stasera a San Siro. Nel '97 guidò la rimonta con lo Strasburgo: chi c'era in quell'Inter
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Joao Mario: "Qui per una scelta tattica. Permanenza? Penso solo al presente"
Immagine news Serie A n.4 Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"
Immagine news Serie A n.5 L'ex vice-ct della Turchia su Yildiz: "La Juve non lo aiuta a diventare uno dei top al mondo"
Immagine news Serie A n.6 Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare due giocatori
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, si lavora ai rinnovi di contratto: ai dettagli per Busio, aperte le trattative con Haps
Immagine news Serie B n.2 Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke
Immagine news Serie B n.3 La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Immagine news Serie B n.4 Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"
Immagine news Serie B n.5 Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"
Immagine news Serie B n.6 Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Girone A: quando può vincere il campionato il Vicenza?
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 29ª giornata per i tre gironi: Salernitana-Catania a Manedo Mazzoni di Prato
Immagine news Serie C n.4 Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano
Immagine news Serie C n.6 La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV