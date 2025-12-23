Commissione sui conti dei club in Serie B: colpite Cesena, Frosinone, Padova e Venezia

Come già abbiamo riportato, nella giornata odierna è il giudizio della nuova commissione indipendente sui conti dei club, che ha "premiato" la Lazio, sbloccando il mercato per la sessione invernale, ma "punito" Napoli e Pisa, che adesso, per evitare di operare a saldo zero, dovranno ripianare, con capitali propri, lo squilibrio fra il costo del lavoro allargato e i ricavi, che non deve essere superiore allo 0.8 (varranno chiaramente anche eventuali cessioni).

Il provvedimento, però, non ha riguardato solo la massima serie di calcio italiano, ma anche la Serie B, con quattro club che versano nella situazione di partenopei e toscani. Cesena, Frosinone, Padova e Venezia dovranno prima di tutto ricapitalizzare, poi, eventualmente, operare sul mercato; altrimenti, muoversi a saldo zero. Situazioni societarie tutte diverse fra loro, quelle dei quattro club, con i biancoscudati che a esempio sono prossimi al passaggio di quote, dopo una lunga trattativa partita in estate.

Al momento attuale non ci sono notizie o comunicati da parte di nessuna delle società, ma va da sé che operare a saldo zero potrebbe complicare il percorso di tutte e quattro le squadre, con il Padova che dovrà mantenere la categoria, mentre le altre tre lottare per la promozione in Serie A, stando almeno a quella che è la graduatoria attuale; non che magari debbano essere stravolte le rose, ma si sa, anche un acquisto può fare la differenza.