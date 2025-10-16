Dalla Serie B alla Nazionale, Bari: esordio con l'Algeria per Dorval. E Mondiale conquistato

Sono stati ben 41 i giocatori che militano in Serie B che hanno preso parte alle gare delle rispettive rappresentative sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under durante questa pausa dedicata alle nazionali. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

In casa Bari erano due i giocatori partiti per questi impegni: il terzino Mehdi Dorval che ha risposto alla prima convocazione dell’Algeria e il difensore centrale Indrit Mavraj con il Kosovo Under 21.

Il primo è rimasto in panchina per tutta la gara, vinta per 3-0 dai nordafricani, contro la Somalia valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026, mentre è entrato al 67’ nella sfida contro l’Uganda contribuendo alla rimonta vincente che ha permesso ai suoi di conquistare tre punti fondamentali nella corsa al campionato iridato. L’Algeria è infatti prima nel Gruppo G con sette punti di vantaggio sulla stessa Uganda e sul Mozambico e ha così staccato il pass per il torneo che si giocherà in Nord-Centro America. Il secondo invece ha assistito dalla panchina al largo successo, 7-0, dei suoi compagni contro San Marino nelle qualificazioni all’Europeo Under 21.

I convocati:

Mehdi Dorval (Algeria): in panchina contro la Somalia; 23’ contro l’Uganda

Indrit Mavraj (Kosovo U21): in panchina nella sfida contro San Marino