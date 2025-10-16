Dalla Serie B alla Nazionale, Cesena: esordio con gol (al Manuzzi) in Under 21 per Berti

Nel corso della pausa per gli impegni delle nazionali la Serie B ha visto ben 41 giocatori partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Il Cesena in questa tornata ha visto partire un solo giocatore: quel Tommaso Berti chiamato dall’Under 21 di Silvio Baldini per il doppio impegno contro Svezia e Armenia valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria.

Il centrocampista romagnolo è entrato al 72°, sostituendo il centravanti Francesco Camarda, nella sfida contro gli scandinavi giocata proprio al Manuzzi e si è tolto lo sfizio, grazie anche alle generosità di Pafundi e compagni, di siglare il suo primo gol – quello del definitivo 4-0 – realizzando un rigore conquistato da Fini. Rigore che sarebbe dovuto essere battuto dal fantasista della Sampdoria che ha però deciso di lasciarlo al ragazzo di Cesena per rendere ancora più memorabile la sua prima con gli azzurrini. Contro l’Armenia è invece rimasto in panchina per tutta la gara.

I convocati:

Tommaso Berti (Italia U21): 18’ contro la Svezia, un gol realizzato; in panchina contro l’Armenia