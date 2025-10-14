Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nel radar della Serie A - Classe e visione, Tommaso Berti è il talento della trequarti

Nel radar della Serie A - Classe e visione, Tommaso Berti è il talento della trequartiTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Oggi alle 10:19Serie B
Luca Bargellini

Nella terra che ha dato i natali ad alcuni dei migliori numeri 10 della storia del calcio mondiale (vedi Baggio, Mancini, Zola, Totti e Del Piero solo per rimanere nei tempi recenti) oggi il trequartista vero e proprio vive una sorta di crisi d'identità. Soprattutto perché vengono considerati dagli allenatori troppo anarchici per i dettami tattici moderni. Soprattutto in Italia. Su queste basi questa particolare 'specie' sembra essere, quasi, sulla via della scomparsa. Ogni tanto, però, qualche alfiere torna a calcare i campi: uno di questi è Tommaso Berti del Cesena.

Il percorso: Cesena-Firenze-Cesena tutto in pochi mesi
Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Berti ha esordito in prima squadra in Serie C il 22 agosto 2021, collezionando nella sua prima stagione fra i professionisti 26 presenze e un gol. Nella stagione successiva, la 2022/2023, arriva poi una grande occasione: la Fiorentina decide di prelevarlo in prestito per valutarne le qualità nella formazione Primavera al tempo nelle mani di Alberto Aquilani. Una chance, questa, sfruttata nel miglior modo possibile dal ragazzo: 35 presenze, 9 gol e un successo in Supercoppa Italiana a referto ne sono testimonianza tangibile. Le vie del calcio, però, a volte sono difficilmente comprensibili e così il club viola decide di non investire i 350mila euro pattuiti per il riscatto, rispedendo il ragazzo in bianconero. Un plot twist che non sembra aver intaccato il percorso di crescita di Berti tanto che dal rientro al 'Manuzzi' per lui le presenze sono 82, i gol 8, ma soprattutto arriva un ruolo centrale nella squadra che centra il ritorno in Serie B agli ordini di Domenico Toscano. E oggi dopo due anni di cadetteria sembra pronto al grande salto.

Le caratteristiche: visione, agilità e precisione chirurgica
"Il mio idolo? Bernardo Silva" ha dichiarato lo stesso 14 del Cavalluccio qualche mese fa. Proprio come il portoghese del Manchester City anche Berti si può, infatti, definire un trequartista: visione di gioco, agilità nello stretto e ottimo controllo di palla (ha una percentuale di passaggi riusciti di poco inferiore al 90%) ne fanno un elemento difficile da marcare soprattutto quando trova spazio fra la linea mediana e quella difensiva.

Margini di miglioramento: serve più concretezza. E il fisico...
Con questo bagaglio di skills, manca però ancora qualcosa. Ovvero il trasformare tali potenzialità in qualità conclamate. Sia in termini di assist che di gol. La parte fisica è, invece, il punto interrogativo più grande: nel calcio odierno 171 cm e 64 kg potrebbero essere pochi per imporsi a grandi livelli.

Tommaso Berti, la sua scheda
Nato il: 7 marzo 2004
Nazionalità: Italia
Posizione: Trequartista - Centrocampista offensivo
Piede: Destro
Squadra attuale: Cesena
Scadenza: 30 giugno 2026 (opzione per una ulteriore stagione)

Articoli correlati
Cesena al lavoro per blindare Tommaso Berti: intesa ormai prossima Cesena al lavoro per blindare Tommaso Berti: intesa ormai prossima
Berti verso l'esordio in U21 nella sua Cesena, Baldini: "Se lo merita davanti al... Berti verso l'esordio in U21 nella sua Cesena, Baldini: "Se lo merita davanti al suo pubblico"
Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori... Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori
Altre notizie Serie B
Nel radar della Serie A - Classe e visione, Tommaso Berti è il talento della trequarti... Nel radar della Serie A - Classe e visione, Tommaso Berti è il talento della trequarti
Empoli-Dionisi, si chiude nelle prossime ore, gli aggiornamenti TMWEmpoli-Dionisi, si chiude nelle prossime ore, gli aggiornamenti
Nel radar della Serie A - Fisico e correttezza, Ervin Bashi talento per la difesa... Nel radar della Serie A - Fisico e correttezza, Ervin Bashi talento per la difesa
Bisoli: "Questo Modena, è più forte di quello che fu mio. Può arrivare fino in fondo"... TMWBisoli: "Questo Modena, è più forte di quello che fu mio. Può arrivare fino in fondo"
Marilungo: "Spero che la Samp risolva i suoi problemi e torni al più presto in Serie... TMWMarilungo: "Spero che la Samp risolva i suoi problemi e torni al più presto in Serie A"
Dalla scommessa Pagliuca all'usato sicuro Dionisi. L'Empoli si prepara al cambio... Dalla scommessa Pagliuca all'usato sicuro Dionisi. L'Empoli si prepara al cambio tecnico
Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis... Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis
Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record... Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
3 Italia-Israele, le probabili formazioni: Raspadori scalpita, ballottaggio Cristante-Locatelli
4 Assurdo dalla Francia: il PSG vuole comprare Yamal, ma c'è la clausola da 1 miliardo
5 Bremer si ferma ancora: lesione del menisco, dovrebbe tornare solo dopo la prossima sosta
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Italia e i play-off, il quadro provvisorio. Spauracchio Svezia in semifinale: gli incroci
Immagine top news n.1 Italia-Israele, le probabili formazioni: Raspadori scalpita, ballottaggio Cristante-Locatelli
Immagine top news n.2 Bastoni, Kean e il primo vero successo di Gennaro Gattuso da quando è diventato CT
Immagine top news n.3 La partita con più manifestanti che tifosi. Tutto ciò che circonda Italia-Israele di stasera
Immagine top news n.4 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.5 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.6 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.7 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carmine Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Panatta su Italia-Israele: "Lo sport deve tenere le porte aperte. È un modo per dialogare"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Dybala scalpita per l'Inter: ora è al top. Ed entro fine mese colloqui per il rinnovo
Immagine news Serie A n.3 Pagliari: "Lykogiannis innamorato di Bologna. Vrioni? Vedremo cosa succederà"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita
Immagine news Serie A n.5 L'Italia e i play-off, il quadro provvisorio. Spauracchio Svezia in semifinale: gli incroci
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Pinamonti: "Dovevamo trovare la chimica giusta. Obiettivo salvezza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nel radar della Serie A - Classe e visione, Tommaso Berti è il talento della trequarti
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Dionisi, si chiude nelle prossime ore, gli aggiornamenti
Immagine news Serie B n.3 Nel radar della Serie A - Fisico e correttezza, Ervin Bashi talento per la difesa
Immagine news Serie B n.4 Bisoli: "Questo Modena, è più forte di quello che fu mio. Può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie B n.5 Marilungo: "Spero che la Samp risolva i suoi problemi e torni al più presto in Serie A"
Immagine news Serie B n.6 Dalla scommessa Pagliuca all'usato sicuro Dionisi. L'Empoli si prepara al cambio tecnico
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, arriva il rinnovo per Turco: nuova scadenza fissata al 2028
Immagine news Serie C n.3 Virtus Verona, Fabbro: "Quella col Vicenza è una sconfitta che non ci abbatte"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, quasi chiusa la 9ª giornata: si attendono solo i recuperi di Juve e Inter
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Pellizzari: "Debuttare al Menti è stato indescrivibile. Cerco di giocare senza paura"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.4 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?