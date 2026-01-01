TMW Due poltrone per tre: Venezia, Monza e Frosinone si giocano la A, i calendari a confronto

Tre squadre in corsa. Solo due festeggeranno la promozione diretta in Serie A. La terza invece entrerà nell'insidioso dedalo dei playoff che deciderà chi, insieme alle prime due classificate, salirà di categoria. Venezia, Monza e Frosinone. In rigoroso ordine di classifica. Brianzoli e ciociari sono appaiati a quota 72 (a tre lunghezze di svantaggio dai veneti capolisti) ma la squadra di Bianco è in vantaggio nello scontro diretto. Saranno tre gare ad alta intensità che regaleranno un finale di stagione molto interessante e da seguire fino alla fine.

La prossima giornata

Già la prossima giornata metterà di fronte una sfida molto ardua per gli uomini di Giovanni Stroppa che al "Penzo" ospiteranno l'Empoli impegnato nella lotta per non retrocedere. Il Monza invece tornerà all'U-Power Stadium dopo il roboante successo contro la Sampdoria a Marassi ed affronterà il Modena di Andrea Sottil che proprio ieri è stato sconfitto dal Frosinone. I laziali invece sfideranno il 25 aprile allo "Stirpe" la Carrarese.

Le altre giornate

Le ultime due gare di campionato del Venezia sono ad alta tensione. La penultima giornata andranno a La Spezia contro gli Aquilotti di D'Aneglo mentre all'ultima ospiteranno il Palermo. Mantova in trasferta ed Empoli in casa è il calendario del Monza mentre il Frosinone se la vedrà alla penultima a Castellammare contro la Juve Stabia e all'ultima contro il Mantova.