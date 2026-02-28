Juve Stabia, Abate: "Tanti giocatori fuori, punto importante su un campo difficile"

Ecco le dichiarazioni a caldo di Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, dopo il pareggio di Avellino: "È stata una partita da 0-0. Non ci sono state grandi occasioni, quindi credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Noi arriviamo da due grandi prestazioni nelle quali non abbiamo raccolto punti. Oggi era importante muovere la classifica per avvicinarci al nostro obiettivo. È un punto importante su un campo difficile.

Teniamo l’Avellino a distanza e restiamo a dieci punti dai playout. Considerando che abbiamo fuori sette-otto giocatori importanti, non era facile. La posta in palio era alta, quindi l’attenzione era massima. Entrambe le difese hanno disputato una buonissima partita. Per questo credo che il pareggio sia il risultato più giusto".