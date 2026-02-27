Juve Stabia, Abate: "Derby con l'Avellino nel momento migliore, siamo motivati"

Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Avellino. Come riportato da Il Mattino, il tecnico ha fatto il punto sul momento della squadra dopo l’ultimo ko.

«Abbiamo lavorato bene in settimana anche se ripartire dopo una sconfitta amara non è stato semplice. Sotto questo aspetto il derby arriva forse nel momento migliore dal punto di vista delle motivazioni. La consapevolezza di aver messo in difficoltà avversari di livello ha rafforzato la fiducia nel gruppo e nella sua identità, che potrà permetterci di andare oltre le difficoltà del momento».

Capitolo infermeria: restano fuori alcuni calciatori, mentre oggi verranno valutate le condizioni di Pierobon e soprattutto di Correia, elemento che Abate spera di non dover perdere in mezzo al campo. «Siamo in una fase cruciale, con la gara di mercoledì contro la Sampdoria molto ravvicinata, e c’è grande voglia di riprendere il nostro percorso per essere protagonisti fino alla fine della stagione».

Sull’Avellino, parole di rispetto: «Affrontiamo un’ottima squadra, guidata da un allenatore esperto e di categoria superiore. Lo conosco bene: al Milan ha lavorato con mio padre e so quanto la sua personalità possa incidere sulla squadra».

Infine un pensiero ai tifosi, che oggi pomeriggio alle 15.30 si ritroveranno allo stadio per sostenere la squadra: «Ce lo terremo stretto, non potendoli avere con noi domani. Dispiace, ma giocheremo con grande senso di appartenenza per regalare anche a loro una grande gioia».