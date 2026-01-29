TMW Empoli, colpo Candela per la fascia destra: i dettagli del trasferimento

L'Empoli ha chiuso per Antonio Candela. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club toscano ha trovato l'accordo con lo Spezia per il terzino destro classe 2000, che arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore, che nella prima parte di stagione ha collezionato 19 presenze con lo Spezia in Serie B, potrebbe rappresentare per la formazione di Alessio Dionisi un'alternativa sulla corsia destra ad elementi come Elia e Ceesay che finora non hanno mostrato continuità di rendimento ad alti livelli.

Candela, 25 anni, ha maturato esperienza in prestito tra Spagna (Valladolid) e Italia. Cresciuto tra le giovanili di Spezia e Genoa, ha un buon bagaglio di esperienza in Serie B (Venezia) e Serie C.