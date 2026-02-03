Candela: "L'Empoli è un passo avanti nella mia carriera. Posso giocare anche da centrale"

“La trattativa è iniziata qualche giorno prima che uscisse la notizia, ma nel mercato di gennaio non è facile trovare gli accordi. Per fortuna tutto è andato in porto e sono contentissimo di essere arrivato a Empoli, una piazza che ha fatto tanti anni di Serie A e da cui sono usciti calciatori importanti. È una realtà che ho sempre visto con rispetto e ammirazione”. Il laterale destro Antonio Candela in conferenza stampa parla così del suo arrivo in Toscana dopo la prima parte di stagione vissuta allo Spezia: “Ho avuto la fortuna di esordire subito e cercherò di dare il mio contributo, l’Empoli rappresenta un passo avanti nella mia carriera. - prosegue il calciatore come si legge su empolichannel.it - Anche se non mi reputo ancora un veterano al 100%, ho fatto diverse partite e posso portare un po’ di quell’esperienza che può servire a una squadra molto giovane come la nostra”.

Spazio poi al suo modo di giocare: “Sono nato come terzino, ma negli ultimi anni ho sempre giocato a centrocampo e lo scorso anno mi sono adattato spesso come terzo di difesa che è un ruolo che posso ricoprire benissimo e che oggi vede molti terzini adattarsi con successo”.

Candela poi si sofferma sulla prossima sfida contro il Palermo e sugli obiettivi da inseguire in questa seconda parte di stagione: “Sabato a Palermo affronteremo una corazzata in un ambiente difficile, ma dobbiamo andare lì a fare il nostro gioco senza aver paura di nessuno. - conclude il laterale – La Serie B è un campionato imprevedibile, basti pensare cosa è successo allo Spezia, non dobbiamo sottovalutare nessuno. L’obiettivo prioritario è quello di raggiungere la quota che ci permette di essere sereni e poi puntare più in alto”.