Spezia, gli arrivi di Sernicola e Adamo spingono Candela lontano? La società riflette

Gli arrivi di Leonardo Sernicola ed Emanuele Adamo hanno alzato il livello di competitività sulle corsie laterali dello Spezia e sembravano spingere verso l’addio quel Antonio Candela tornato a vestire la maglia dei liguri la scorsa estate in prestito, con diritto di riscatto, dal Venezia.

Il classe 2000 nella prima parte di stagione pur scendendo in campo in 16 occasioni non ha avuto il rendimento sperato e per questo il club è corso ai ripari acquistando subito due esterni che possono giocare sia in difesa sia in mezzo al campo, ma con l’arretramento di Beruatto come centrale nella difesa a tre la sua partenza potrebbe non essere così scontata come sottolinea Cittadellaspezia.com.

Inoltre va considerato che le cifre del riscatto del laterale, fra i 50 e i 70 mila euro (a cui se ne aggiungerebbero altri 150mila in caso di promozione in Serie A), potrebbero spingere il club a fare dei ragionamenti sulla sua permanenza e puntare sul riscatto di Candela. In caso di permanenza allo Spezia il riscatto del giocatore scatterebbe dopo la prima partita di marzo.