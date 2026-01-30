Ufficiale
Empoli, rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva in prestito Antonio Candela
Mancava solo l'ufficialità dopo gli indizi social lanciati dal club: Antonio Candela è un nuovo giocatore dell'Empoli. Il difensore arriva dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto, di seguito la nota del club toscano:
"Antonio Candela è un nuovo un calciatore azzurro: difensore italiano, classe 2000, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dallo Spezia".
