TMW Ancora attesa per il ritorno di Dionisi all'Empoli. Oggi l'allenamento è diretto da Bianconi

L'Empoli ha da poco sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Guido Pagliuca e il primo nome per rimpiazzarlo da parte della società toscana porta a un cavallo di ritorno come Alessio Dionisi, che ha già guidato gli azzurri nella stagione 2020/21, conducendoli alla promozione in Serie A e lasciando poi però subito, per approdare al Sassuolo. Reduce da un'ultima avventura in chiaroscuro alla guida del Palermo, il tecnico di Abbadia San Salvatore si appresta a risolvere il suo contratto con i siciliani prima di firmare con l'Empoli, ma ancora un accordo non è stato raggiunto.

E non lo sarà nemmeno con così tanta immediatezza, almeno non in tempo per l'allenamento di oggi pomeriggio, che sarà diretto dal collaboratore Stefano Bianconi. In ogni caso l'Empoli ha deciso e punta su Dionisi per risollevare la squadra dopo un avvio con fin troppe incertezze in serie cadetta, con l'auspicio di tornare magari a celebrare gli stessi risultati della sua prima esperienza sulla panchina del Castellani. I toscani attendono che Dionisi raggiunga l'accordo di risoluzione con il Palermo, poi sarà la volta della firma e dell'ufficialità.

Di seguito il comunicato ufficiale con cui l'Empoli ha reso noto l'esonero di Pagliuca: "Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".