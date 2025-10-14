TMW Empoli-Dionisi, si chiude nelle prossime ore, gli aggiornamenti

Alessio Dionisi e l'Empoli, avanti tutta. Nelle ultime ore c'è stato un avvicinamento importante tra tutte le parti e così l'ex allenatore del Palermo - che a breve dovrebbe risolvere il contratto con i rosanero - si legherà al club toscano con ogni probabilità per le prossime due stagioni. Dionisi trova quindi l'accordo per la buonuscita con il Palermo a cui era legato per quest'anno con opzione per la prossima stagione nel caso in cui la squadra di Inzaghi dovesse essere promossa in Serie A. E nelle prossime ore arriverà la firma con l'Empoli, si tratta di un ritorno. L'occasione per il rilancio dopo la stagione negativa a Palermo. Dionisi sta per ripartire da Empoli...