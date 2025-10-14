Dalla scommessa Pagliuca all'usato sicuro Dionisi. L'Empoli si prepara al cambio tecnico

Dopo la scommessa Guido Pagliuca, reduce dalle ottime cose fatte vedere sulla panchina della Juve Stabia, in casa Empoli si è deciso di andare sull’usato sicuro. La squadra toscana infatti ha deciso di sollevare il tecnico di Cecina dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese dove oltre ai risultati – appena nove punti in sette gare – è mancato evidentemente anche quel gioco che la dirigenza si attendeva da chi lo scorso anno aveva portato le Vespe neopromosse al quinto posto mostrando un calcio propositivo e piacevole.

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma non tarderà, mentre la scelta del sostituto è già stata fatta: è infatti tutto pronto per il ritorno di Alessio Dionisi, il tecnico dell’ultima promozione (nel 2020/21) che lasciò il club toscano per provare il grande salto al Sassuolo ed è ora reduce da una stagione con più ombre che luci alla guida del Palermo con cui lo scorso anno ha chiuso all’ottavo posto venendo poi sconfitto proprio dalla Juve Stabia di Pagliuca al primo turno dei play off.

L’Empoli dunque si affida a un tecnico che ha voglia di rivalsa e già conosce l’ambiente e le metodologie del club. Ma con un’incognita legata al suo rapporto con la piazza. Dopo la promozione infatti in molti non presero bene la sua decisione di lasciare il club per trasferirsi in Emilia e bisognerà capire se il tempo avrà lenito la frattura o se toccherà a Dionisi, con il risultato e il gioco, riuscire a riportare dalla sua parte la piazza azzurra.