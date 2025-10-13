Serena: "Gattuso coraggioso. Ora abbiamo una Nazionale votata all'attacco"

Aldo Serena è nel calcio ormai da troppi anni per esprimere concetti non interessanti e quindi, spesso, quando parla tutti lo ascoltano con grande interesse. Intervistato da Il Giornale, l'ex attaccante di Inter, Juventus e Milan ha parlato così della Nazionale: "Certe scelte di Gattuso sono coraggiose, abbiamo una formazione votata all'attacco. Non mi aspettavo la sua 'mutazione' da giocatore ad allenatore, ma ha fatto bene".

A convincere Serena è l'assetto offensivo degli Azzurri con Kean, che ha da poco lasciato il ritiro per infortunio, Retegui ed Esposito riforniti dagli esterni Orsolini, Spinazzola e Raspadori, ma avverte che con squadre più importanti potrebbe incontrare delle difficoltà: "Sono certo però che riuscirà a calibrare le scelte in base al peso specifico degli altri e se necessario coprirsi al meglio".

Tra i tanti aspetti del suo carattere, ce n'è uno in cui sicuramente Gattuso eccelle ed è quello dello spirito di gruppo. L'Italia aveva bisogno di ricrearlo e in questo, come sostiene Serena, "nessuno è più bravo di Rino". La Nazionale però, nonostante l'entusiasmo per i successi ritrovati, deve ancora qualificarsi al Mondiale e di conseguenza l'attenzione dovrà rimanere alta. I playoff sono insidiosi, molto dipenderà dal valore degli avversari, però la qualità per disputare una competizione di livello c'è.