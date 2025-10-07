Dolomiti Bellunesi, per il dopo Zanini in panchina c'è in pole Andrea Bonatti

La sconfitta per 4-0 contro la Pro Vercelli è costata la panchina al tecnico della Dolomiti Bellunesi, Nicola Zanini. Adesso, per il club neopromosso in Serie C, è il momento di scegliere il successore.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in pole per la panchina del club veneto ci sarebbe Andrea Bonatti, tecnico classe 1984 reduce dall'esperienza al Fiorenzuola lo scorso anni.

In seconda fila, invece, le opzioni che portano all'ex Carpi Cristian Serpini e a Daniele Di Donato, ex del Team Altamura.

Di seguito la nota della società in merito all'esonero: "La Dolomiti Bellunesi SRL comunica di aver sollevato Nicola Zanini dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società desidera esprimere a mister Zanini il più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate da quando ha assunto la guida del gruppo. Sotto la sua gestione, la Dolomiti Bellunesi ha raggiunto traguardi straordinari: il secondo posto nel campionato di Serie D 2023-2024 e, soprattutto, la promozione in Serie C, arrivata nella scorsa primavera. Risultati che resteranno scolpiti nella memoria e nella storia del club, a testimonianza di un percorso sportivo e umano di grande valore".