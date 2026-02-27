Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De Laurentiis"

Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De Laurentiis"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:49Serie B
Tommaso Maschio

Sono molto preoccupato. Ieri casualmente ho incontrato il presidente del Bari, perché era in aeroporto e prendevamo lo stesso volo. Lui era in partenza per Genova, dove il Bari gioca contro la Sampdoria e io prendevo quel volo per venire qui a Firenze". Il sindaco del capoluogo pugliese Vito Leccese nel corso di un evento tenutosi nella città toscana ha parlato anche della complicata situazione della formazione allenata da Moreno Longo, che scenderà in campo questa sera a Marassi, che rischia la retrocessione in Serie C.

Un'eventualità che spaventa la piazza pugliese e anche il primo cittadino che ha spiegato, come riporta Pianetabari.com, di averne discusso con Luigi De Laurentiis, numero uno biancorosso da tempo nel mirino della contestazione dei tifosi: "Devo dire che ho espresso la mia preoccupazione anche al presidente Luigi De Laurentiis per il clima che si respira attorno al Bari. Ovviamente Bari merita una squadra di calcio con risultati sportivi all’altezza della sua tifoseria, però la tifoseria deve anche in qualche modo fare uno sforzo per ripristinare un clima di serenità che serve a tutti e soprattutto alla città di Bari”.

Articoli correlati
Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno... Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno proroghe"
Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino... Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino del club"
Bari, il sindaco Leccese: “Sconcertato dalla brutalità dell’aggressione. Questo non... Bari, il sindaco Leccese: “Sconcertato dalla brutalità dell’aggressione. Questo non è tifo”
Altre notizie Serie B
Entella, Chiappella: "Monza ha vinto con merito, servirà un capolavoro per salvarci"... Entella, Chiappella: "Monza ha vinto con merito, servirà un capolavoro per salvarci"
Monza, Bianco: "Troppe aspettative, nulla è scontato. Entella spezzettava il gioco"... Monza, Bianco: "Troppe aspettative, nulla è scontato. Entella spezzettava il gioco"
Moncini gela Marassi: il Bari è in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0 al 45° Moncini gela Marassi: il Bari è in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0 al 45°
Monza-Entella 2-0, le pagelle: Caso cambia la partita, Di Mario entra bene Monza-Entella 2-0, le pagelle: Caso cambia la partita, Di Mario entra bene
Il Monza crea, spreca, ma alla fine vince con Azzi e Pessina: 2-0 alla Virtus Entella... Il Monza crea, spreca, ma alla fine vince con Azzi e Pessina: 2-0 alla Virtus Entella
Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De... Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De Laurentiis"
Bari, Longo lancia Esteves da titolare, ma è mistero sul ruolo: esterno destro o... Bari, Longo lancia Esteves da titolare, ma è mistero sul ruolo: esterno destro o trequartista?
Empoli-Cesena è anche la sfida dei gemelli Shpendi: entrambi a un passo dalla doppia... Empoli-Cesena è anche la sfida dei gemelli Shpendi: entrambi a un passo dalla doppia cifra
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
3 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
4 Europa League, derby italiano agli ottavi di finale. Ecco il tabellone completo
5 Giuntoli ha azzeccato tre colpi, Comolli zero. La Juventus non ha nuovi titolari
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Carlos Henrique Raposo, il calciatore-truffatore citato da Dargen D'Amico a Sanremo
Immagine top news n.1 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine top news n.2 Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Il bomber norvegese e una squadra che vale meno di Kean: Fiorentina, alla scoperta del Rakow
Immagine top news n.4 Conference League, la Fiorentina evita lo Strasburgo e pesca il Rakow. Il tabellone degli ottavi
Immagine top news n.5 Roma-Bologna, com'è andato l'unico precedente stagionale. Italiano avanti su Gasperini
Immagine top news n.6 Kane ha numeri da alieno, è tornato anche Musiala: Atalanta, alla "scoperta" del Bayern
Immagine top news n.7 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.2 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.3 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.4 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Palmieri: "Felici dei nostri ultimi due anni. Percorso continuativo"
Immagine news Serie A n.2 Che gol ha fatto Folorunsho! Cagliari avanti 1-0 a Parma, il rossoblù rientrava stasera da dicembre
Immagine news Serie A n.3 Parma, Delprato sostituito per giramenti di testa: aveva preso una pallonata nel 1° tempo
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Esposito: "Serve far gol, ma dobbiamo star attenti a non concedere nulla"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Palmieri sul caso Reggiani: “Qualcuno fa fatica a guardarci negli occhi”
Immagine news Serie A n.6 Adidas e FIGC presentano la Jersey Italy 1970’s, ispirata alla storia Azzurra
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, Chiappella: "Monza ha vinto con merito, servirà un capolavoro per salvarci"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Troppe aspettative, nulla è scontato. Entella spezzettava il gioco"
Immagine news Serie B n.3 Moncini gela Marassi: il Bari è in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0 al 45°
Immagine news Serie B n.4 Monza-Entella 2-0, le pagelle: Caso cambia la partita, Di Mario entra bene
Immagine news Serie B n.5 Il Monza crea, spreca, ma alla fine vince con Azzi e Pessina: 2-0 alla Virtus Entella
Immagine news Serie B n.6 Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De Laurentiis"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Livorno firma una collaborazione con la Federcalcio di Malta: i dettagli dell'accordo
Immagine news Serie C n.2 Doppio colpo dalla Serie D per l'attacco della Samb: ecco Maspero jr e Semprini
Immagine news Serie C n.3 La Pergolettese guarda al futuro: blindato fino al 2028 il giovane terzino Roversi
Immagine news Serie C n.4 Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”
Immagine news Serie C n.5 "Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Pasini vola a Sanremo per consegnare una maglia a Francesco Renga
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Severini: "Consapevoli della forza della Svezia. Gol a Solna? Emozione che porto dentro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Galli premiata con lo scarpino di bronzo: "Nessun risultato si ottiene senza squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…