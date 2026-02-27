Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De Laurentiis"

“Sono molto preoccupato. Ieri casualmente ho incontrato il presidente del Bari, perché era in aeroporto e prendevamo lo stesso volo. Lui era in partenza per Genova, dove il Bari gioca contro la Sampdoria e io prendevo quel volo per venire qui a Firenze". Il sindaco del capoluogo pugliese Vito Leccese nel corso di un evento tenutosi nella città toscana ha parlato anche della complicata situazione della formazione allenata da Moreno Longo, che scenderà in campo questa sera a Marassi, che rischia la retrocessione in Serie C.

Un'eventualità che spaventa la piazza pugliese e anche il primo cittadino che ha spiegato, come riporta Pianetabari.com, di averne discusso con Luigi De Laurentiis, numero uno biancorosso da tempo nel mirino della contestazione dei tifosi: "Devo dire che ho espresso la mia preoccupazione anche al presidente Luigi De Laurentiis per il clima che si respira attorno al Bari. Ovviamente Bari merita una squadra di calcio con risultati sportivi all’altezza della sua tifoseria, però la tifoseria deve anche in qualche modo fare uno sforzo per ripristinare un clima di serenità che serve a tutti e soprattutto alla città di Bari”.