Flachi: "I giocatori di nome vengono alla Samp a svernare. Sono tre anni che si ripete"

“Ogni anno viene rifatta la squadra a gennaio e sono tre anni che si retrocede o si rischia di retrocedere”. L’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi ai microfoni di Telenord usa toni duri per parlare delle scelte di mercato del club blucerchiato puntando il dito su quei colpi – Mattia Viti, Matteo Brunori e Sebastiano Esposito – che ancora non hanno dato il contributo atteso al club blucerchiato.

“Esposito è un bel giocatore, ma finisce fuori subito per stiramento. Viti aveva fatto bene a Empoli, lo aveva preso la Fiorentina e si è subito fermo pure lui. - prosegue Flachi - Ho visto Brunori, capisco che abbia delle difficoltà, ma qualcosa vorrai farmi vedere. Sei stato un giocatore importante, hai vissuto pressioni in una piazza come Palermo, invece cammini”.

“Alla Sampdoria arrivano sistematicamente giocatori, anche di nome, che vengono qui a svernare. Perché accade tutto questo? Cosa succede a Bogliasco da tre anni a questa parte?", conclude l’ex numero 10 blucerchiato.