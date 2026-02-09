Flachi attacca: "Fiorentina ultima e Kean si presenta coi capelli rossi. Atteggiamento un problema"

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV di quanto dice la classifica riguardo la squadra viola e del periodo che sta vivendo la squadra di Vanoli: “Per me l’atteggiamento dei calciatori è un problema evidente. Sembrano trascinarsi in campo, e se uno come Paratici ha detto che la squadra è fragile vuol dire che il problema è serio. La verità è che Palladino ha fatto un gran lavoro l’anno scorso, portando i giocatori oltre i loro limiti. Kean ha segnato 20 gol, De Gea ha fatto cose incredibili, e insieme hanno garantito circa 25 punti.

Se da 65 togli quei 25, restano 40: ed è questo il vero valore della Fiorentina. Quando mandi via tre allenatori, la statistica dice che il rischio più concreto è la retrocessione. Questa rosa ha limiti evidenti e ci portiamo ancora dietro l’illusione dello scorso anno, quando però molte cose girarono per il verso giusto. Se sei ultimo in classifica, Kean, non puoi presentarti con i capelli rossi come se fossi una star”.