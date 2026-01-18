Flachi sulla Samp: "Atteggiamento presuntuoso dei giocatori. Sarà dura anche quest'anno"

“Vedere la bellezza della coreografia, a cui do 10, non è servita alla squadra. Per i giocatori è stato come se non fosse nulla e questa piattezza, spero di sbagliarmi, ti fa capire che anche quest’anno sarà dura”. L’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi nel corso della trasmissione ‘Stadio Gol’ su Telenord commenta così il pareggio in casa della Virtus Entella criticando l’atteggiamento dei giocatori: “Non è cambiato nulla, a volte i nuovi giocatori portano entusiasmo e ambizione, ma non è stato così. Però per fortuna questo è un calcio mediocre che dà sempre la possibilità di recuperare”.

“Quando entravamo in campo, a Marassi, eravamo già in vantaggio per 1-0 perché quella carica che arriva dai tifosi difficilmente la vedi altrove. - prosegue Flachi come riporta Sampdorianews.net - A me è dispiaciuto l'atteggiamento di presunzione che hanno questi giocatori, soprattutto perché vestono quella maglia pensando che sia quella possa andare a vincere dappertutto e non è così”.

“L'Entella lo ha dimostrato, con giocatori poco noti e molti con poca esperienza in Serie B hanno corso, lottato e sono due punti sopra la Sampdoria, tanto di cappello. I giocatori blucerchiati devono guardare i loro colleghi e rendersi conto di dove sono, anche perché un'altra occasione di giocare alla Sampdoria non credo che a loro capiterà”.