Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"

Nelle scorse settimane l’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi aveva stuzzicato nel corso di un intervento a Telenord l’attaccante Matteo Brunori arrivato dal Palermo nel mercato invernale (“Ho visto Brunori, capisco che abbia delle difficoltà, ma qualcosa vorrai farmi vedere. Sei stato un giocatore importante, hai vissuto pressioni in una piazza come Palermo, invece cammini. Alla Sampdoria arrivano sistematicamente giocatori, anche di nome, che vengono qui a svernare”).

Stuzzicato dal giornalista Franco Ordine nel corso della trasmissione ‘Derby del Lunedì’ sull’emittente ligure Flachi è tornato sull’argomento dopo che il centravanti si è messo in mostra con un gol e un assist nelle ultime due gare: “Intanto mi auguro che Brunori abbia visto quello che ho detto e che si sia anche incazzato per quello che ho detto e che l'abbia motivato per quello che ho detto. Se poi domani mi fa gol io sono felicissimo. Se me ne fa dieci, sono felicissimo di più. - si legge sul sito di Telenord - Ma io sono felicissimo per la Sampdoria, sono felicissimo per lui. Perché loro indossano delle maglie, giocano in una società che hanno una storia.

Io mi incazzo quando i giocatori sono bravi. Mi arrabbio. Mi arrabbio, sì. Capito? Io sono contentissimo e spero che l'abbia motivato. Se l'ha sentito e si è arrabbiato perché glielo ho detto a io, allora vuol dire che io ho raggiunto il mio scopo. Bravo. Ma io non ho parlato male di lui. Anzi, tu hai detto lo dico perché lo considero un grande giocatore. A me il buonismo di questo calcio non piace e credo non faccia bene".