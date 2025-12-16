Sampdoria sotto osservazione FIGC: verifiche sul ruolo di Salvatore Foti

La Sampdoria è finita nel mirino della Procura Federale della FIGC per chiarire la posizione di Salvatore Foti all’interno dello staff tecnico blucerchiato. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, il focus riguarda le mansioni effettivamente svolte da Foti, che in attesa di poter accedere a settembre al corso di Coverciano per la licenza UEFA Pro, può operare formalmente solo come vice-allenatore. Il club, peraltro, ha scelto di non usufruire della deroga temporanea concessa dalla Federazione.

A due mesi dall’esonero di Massimo Donati e dal successivo cambio in panchina, la Procura ha deciso di approfondire la situazione convocando Foti per un’audizione presso il centro sportivo di Bogliasco, insieme ad altri membri dell’attuale staff. L’iniziativa potrebbe essere nata da segnalazioni raccolte durante le gare ufficiali oppure da un input dell’AIAC, da sempre attenta al rispetto delle normative su ruoli e patentini, anche alla luce di precedenti recenti.

Dal punto di vista operativo, in questo avvio di nuova gestione tecnica è Angelo Gregucci ad aver assunto in modo netto il ruolo di primo allenatore. È lui il riferimento ufficiale nelle conferenze stampa e durante le partite, così come nella conduzione quotidiana del lavoro sul campo. Foti affianca Gregucci secondo una suddivisione dei compiti ritenuta ordinaria all’interno di uno staff strutturato, completato da figure come Attilio Lombardo, Nicola Pozzi e dal preparatore dei portieri Walter Bressan.