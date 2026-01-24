Frosinone, Alvini e gli obiettivi stagionali: "Oggi raggiunto il secondo, che è la salvezza"

"Sfido chiunque a dire che il primo tempo non è stato bello. Non è facile quando trovi una squadra che ti aspetta, riparte e che lo scorso anno è arrivata davanti al Frosinone. Abbiamo avuto un dominio totale senza andare in vantaggio, poi nella ripresa possono emergere i valori avversari". Inizia così la conferenza stampa di Massimiliano Alvini, reduce con il suo Frosinone dal successo per 1-0 contro la Reggiana. Il tecnico prosegue: "C'è stata una bufera d'acqua, nel calcio si soffre, ma c'è da dare merito ai calciatori della partita fatta così come alla Reggiana per aver messo tutto. Io, però, sono estremamente contento della prestazione di oggi, è una vittoria fantastica che sapevamo sarebbe stata difficile. Forse, delle tredici fatte, mi sento di dire che quella di oggi è la più importante".

Riguardo agli obiettivi, come riportato da Tuttofrosinone.com, non si sbilancia in modo eccessivo: "Oggi raggiungiamo il secondo obiettivo stagionale: il primo era quello di passare il turno in Coppa Italia. Il secondo, era la salvezza, e oggi posso dire che con 45 punti il Frosinone ripartirà dalla Serie B il prossimo anno. Gli obiettivi si fissano con il lavoro, con la quotidianità. Ora ci sono troppi rumori, noi non ne vogliamo. C'è da essere felici per il secondo obiettivo raggiunto, da domani lavoreremo per dare ancora il massimo giorno dopo giorno".

La prossima è a Chiavari contro l'Entella, su campo sintetico: "Si va a giocare su un campo che è omologato, è "ganzo" e si va a giocare. Non mi preoccupa questo, sei mediocre se trovi l'alibi del campo. Affronteremo una squadra di valore, e poi abbiamo anche noi il sintetico a Ferentino. Ce la andremo a giocare nel rispetto dell'avversario, e con le nostre idee".